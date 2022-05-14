Джейн Псаки провела свой последний брифинг в Белом доме и чуть не расплакалась. Видео
Пресс-секретарь Белого Джен Псаки 13 мая провела свой последний день в этом качестве. Официальный спикер американской администрации попрощалась с журналистами и начальством.
"Пресс-секретарь выходит на подиум в последний раз", - написала в Твиттере ее преемница Карин Жан-Пьер.
Сма Псаки чуть не расплакалась на последней встрече с журналистами со словами: "По сотрудникам СМИ я плакать не буду, фух". После чего высказала благодарность Джо Байдену и первой леди за оказанное доверие.
Ранее "Страна" сообщала, что 1 апреля стало известно о планах Псаки покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.
В связи с этим у нее спросили, считает ли она этически приемлемым продолжать работу пресс-секретарем президента в условиях, когда она одновременно ведет переговоры о будущем трудоустройстве с одним из средств массовой информации, которое тоже работает в Белом доме.
"Я очень серьезно отношусь к этическим и юридическим требованиям при любых обсуждениях и изучении возможности будущего трудоустройства, как поступил бы на моем месте любой сотрудник Белого дома. И я даже предприняла шаги сверх этого, чтобы удостовериться в том, что нет никакого конфликта интересов", - ответила она.
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