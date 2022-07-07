Президент США Джо Байден в среду сообщил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси о своем решении лишить Афганистан статуса основного союзника США, не входящего в НАТО.

Адресованное Пелоси соответствующее письмо опубликовала пресс-служба Белого дома.

"В соответствии с разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с поправками я уведомляю о своем намерении отменить статус Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО", - говорится в письме Байдена.

США включили Афганистан в состав своих основных союзников вне НАТО в 2012 году.

Как писала "Страна", 14 апреля прошлого года Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Вслед за США то же самое решили сделать страны - союзницы по НАТО.

В августе прошлого года США завершили вывод сил из Афганистана. К власти в стране пришло движение "Талибан", против которого Вашингтон и его союзники длительное время вели борьбу на афганской территории. Вскоре после стремительного захвата страны "Талибан" объявил Афганистан Исламским Эмиратом.