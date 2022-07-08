Сын президента США Хантер Байден может быть фигурантом расследования о налоговом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов либо отмывании денег. Однако Минфин отказывается передавать республиканцам соответствующие документы.

Об этом заявил член палаты представителей и член комитета Палаты представителей по надзору и реформам Джеймс Комер, передает CBS News.

"Должностные лица казначейства сообщили республиканскому персоналу комитета, что они не будут предоставлять отчеты о подозрительной деятельности (SAR) республиканцам комитета, если демократы не присоединятся к запросу", - сказал Комер.

Отчеты о подозрительной деятельности подаются финансовыми учреждениями, когда клиенты совершают крупные денежные операции или переводы, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов или отмывание денег, хотя многие такие операции не являются неправомерными, сообщает CBS News.

Попытки получить аналогичную информацию от 13 банков также не увенчались успехом, заявил Комер.

"Демократы не заинтересованы в надзоре за этой потенциальной угрозой национальной безопасности. Когда республиканцы вернут Палату представителей, мы воспользуемся молотком, чтобы получить ответы", - заявил он.

В Минфине не стали комментировать CBS News заявление Комера.

"Республиканцы из Комитета выясняют, мотивировано ли это изменение давней политики попытками оградить Хантера Байдена и, возможно, президента Байдена от проверки", - сказал он.

"Запросы Комера, похоже, служат основой для расследований, которые комитет будет проводить, если республиканцы возьмут под свой контроль палату после ноябрьских выборов. Комер сказал, что комитет проведет расследование в отношении Хантера Байдена, даже если федеральное расследование, проведенное прокуратурой США в Делавэре, не приведет к предъявлению обвинений", - сообщает CBS News.

Ранее Байден не стал отвечать на вопрос, почему он не ввел санкции против вдовы Лужкова, работавшей с его сыном.

Напомним, что в мае в сеть слили 128 тысяч электронных писем из ноутбука сына президента США Байдена.