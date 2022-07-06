Президент США Джо Байден, рейтинги которого неуклонно снижаются, надел на чиновника медаль задом наперед и ничто его не смутило. Присутствующие сделали вид, что так и надо.

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

Как можно заметить на видео, мужчина остался огорчен, но промолчал.

Напомним, президент США не первый раз совершает промахи. Так, Джо Байден пообещал быть с Украиной столько, сколько нужно, чтобы она не победила сама себя.

Такую оговорку он допустил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, которая прошла 30 июня в Мадриде.

Кроме того, 28 июня в Мадриде Байден запутался и заявил, что НАТО угрожает своему положению, но разбирается с угрозами.

При этом Дональд Трамп считает, что США при Байдене стали страной упадка и посмешищем.

Ранее мы писали, что американцы не хотят видеть Дональда Трампа и Джо Байдена кандидатами на следующих выборах.

Также "Страна" сообщала, что доля граждан США, гордящихся тем, что они американцы, упала до рекордно низкого уровня. Сейчас она составляет 38%, что является самым низким показателем с 2001 года.