Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден показал, что он в порядке после вчерашнего падения с велосипеда. Глава Белого дома подпрыгнул на ходу.

Видео с президентом, который подпрыгивает, распространяется в социальных сетях.

На видео видно, что американский лидер выходит из церкви в Рехобот-Бич через несколько часов после происшествия с велосипедом. При этом его снимают на телефоны местные жители. Когда люди увидели Байдена выходящим из церкви, его спросили о случившемся и последствиях падения.

Для того, чтобы продемонстрировать, что он в порядке, Джо Байден три раза подпрыгнул на месте и показал поднятые вверх большие пальцы. После этого он направился к своему лимузину.

Ранее "Страна" писала, что недавно Джо Байден в очередной раз споткнулся и чуть не упал на трапе самолёта.

А в конце мая уже этого года во время выступления на заводе Samsung в Пхентхэке (Южная Корея) Байден обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку.

Мы подробно разбирались, почему президент США Байден упал на трапе самолета, забывает слова, путает имена и что у него на самом деле со здоровьем.