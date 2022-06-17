Президент США Джо Байден пробежался по лужайке до вертолета.

В интернете появилось видео пробежки.

В ролике глава Белого дома довольно бодро для своего возраста бежит трусцой к вертолету. Правда, недалеко от трапа переходит на шаг.

Вертолет доставил Байдена на морской курорт Рехобот-Бич в штате Делавэр, где американский лидер проведёт выходные.

Ранее "Страна" рассказывала, как в начале июня Байден споткнулся на трапе самолета, который вылетал из Вашингтона. Глава Белого дома летел на Саммит Америк, проходящий в Лос-Анджелесе. На кадрах видео происшествия видно, как Байден уверенно поднимается по трапу, но в какой-то момент спотыкается и чуть не падает. Тем не менее ему удалось устоять на ногах и благополучно завершить подъем на борт самолета.

Мы также сообщали, что Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел в марте прошлого года, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.