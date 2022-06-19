Помощник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом. Однако в последнее время тесные контакты с Джо Байденом он не поддерживал.

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома.

"Сегодня у советника по национальной безопасности Джейка Салливана был положительный результат на COVID-19. У него нет симптомов, и он не был в тесном контакте с президентом", - говорится в сообщении, распространенном в Twitter.

Скриншот: Twitter/National Security Council

Ранее "Страна" писала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Это произошло в начале мая. При этом секретарь был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу против вируса. Он испытывал только легкие симптомы заболевания.

Также мы сообщали, что в конце марта шеф ЦРУ Уильям Бернс сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло через день после его встречи с Байденом. Директор ведомства, как и Блинкен, тоже был полностью привит от ковида.