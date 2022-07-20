США не признают вхождения каких-либо районов Украины в состав РФ и введут новые санкции против Москвы, если это произойдет.

Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби на брифинге.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 11 сентября на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей россияне хотят провести "референдум".

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.