В "ЛНР" готовятся к "референдуму" о вхождении в РФ. Уже создан организационный штаб, сообщила "советник главы ЛНР" Марина Филиппова.

Об этом сообщают местные "СМИ"

"Было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать - о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению "ЛНР" в состав РФ", - сказала она.

Отметим, что о том, что оккупационные власти готовятся к референдуму, СМИ сообщали еще 1 июля. В Кремле не ставили задачу провести "референдумы" одновременно на всех захваченных украинских территориях. Основной вариант, который рассматривается сегодня, - организовать их сначала в "ЛДНР", однако концепция может поменяться.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 11 сентября на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей россияне хотят провести "референдум". При этом, Буданов считает, что РФ еще точно не определилась, что именно хочет сделать с этими оккупированными территориями.

Об этой дате "референдума" для Запорожской области также говорили оккупационные "власти" региона.