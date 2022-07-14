Член "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что "референдум" по вхождению региона в состав России могут провести осенью, предположительно в первой половине сентября.

Об этом пишут российские СМИ.

Ранее российские СМИ писали, что "референдум" могут назначить на 11 сентября. В ГУР Минобороны Украины также сообщали об этой дате.

Также сообщалось, что РФ планирует завершить подготовку к "референдумам" о присоединении "ЛДНР" в августе.

В отдельном материале мы разбирались, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.