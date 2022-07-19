Украина добивается, чтобы санкции были введены против детей российских военных, участвующих в "спецоперации".

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "НВ".

"Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции.

Они должны знать, что, если ты пришел убивать украинцев, твои дети не должны ехать учиться в цивилизованные страны", – сказал Ермак.

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.