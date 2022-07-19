Российский мотоклуб "Ночные волки" и его руководители (в том числе известный байкер Александр Залдастанов (Хирург) - на заглавном фото вместе с президентом РФ Владимиром Путиным - Ред.) будут внесены в санкционный список ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters.

Также ЕС усилит санкции в отношении "Сбербанка" и внесет в санкционный список гендиректора "Уральской горно-металлургической компании", говорится в сообщении.

Кроме того, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков также попали в проект нового санкционного перечня, который обсуждается в ЕС. Помимо известных российских актеров, в седьмой пакет санкций попадут: первый вице-премьер России Андрей Белоусов (в проекте документа санкций ЕС сказано, что "на следующий день после вторжения он присутствовал на совещании в Кремле и убеждал собравшихся там олигархов продолжить сотрудничество с российскими банками, против которых ввели санкции"),

мэр российской столицы Сергей Собянин.

Отметим, что президенту "Ночных волков" в сентябре 2021 года глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин вручил паспорт гражданина "республики". В ноябре санкции против Залдастанова ввела Украина.

Напомним, вчера министры иностранных дел ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ. Он будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц. В том числе, один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.