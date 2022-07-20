Кабмин одобрил привлечение гранта на $4,5 млрд от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Соответствующее распоряжение №613-р опубликовано на сайте правительства.

Поддержка направлена на финансирование проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", говорится в документе.

Распоряжением поручено Минсоцполитики, Минздраву, Минобразования, Пенсионному фонду, ГСЧС обеспечить выполнение предусмотренного соглашением плана экологических и социальных обязательств.

Напомним, Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро в рамках транша макрофинансовой помощи.

Также мы писали о том, что по данным Bloomberg, Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.