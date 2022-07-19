Украина и Евросоюз заключили меморандум о предоставлении Киеву первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Об этом заявил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, данная сумма будет выплачена в конце июля и пойдет "на поддержку правительства и народа Украины".

Речь идет о первом транше в рамках общей суммы макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, который Совет Европы одобрил по итогам саммита 24 июня.

Ранее мы писали, что боевые действия в Украине не прекратятся, а потому Евросоюз принял решение выделить Киеву еще 500 миллионов евро на оказание военной помощи.

При этом, по данным Bloomberg, Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.