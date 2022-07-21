Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что они оказывают помощь Украине в ходе боевых действий.

Об этом пишет журнал Air Force Magazine.

Реймонд, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил, что "космическое пространство имеет решающее значение для ведения современных боевых действий".

"Мое первое наблюдение заключается в том, что космическое пространство важно. Мы, конечно, видим это в нынешнем конфликте. Я бы также сказал, что использование космического пространства коммерческими структурами сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны Украине", - приводит журнал слова Реймонда.

Как объяснили в издании, коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, "расширила жизненно важную линию связи для украинских сил".

"Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием", - говорится в сообщении журнала.

Ранее мы писали, что спутниковый интернет проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска подвергается кибератакам со стороны России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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