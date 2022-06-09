Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX Илона Маска, которая расширила покрытие сервиса Starlink в нашу страну еще в феврале, уже скоро начнет активную работу в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаила Федорова в своем Telegram-канале.

"Только что компанию внесли в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1", - написал он.

Напомним, первую партию терминалов Starlink Украина получила в конце февраля. Сразу система спутникового интернета прибыла Приватбанк, почти 600 станций - в медицинские учреждения.

Также сообщалось, что в разрушенных населенных пунктах Киевщины подключали интернет Starlink.

Кроме того, мы разбирались, как и за сколько украинцы могут подключиться к интернету Starlink.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.