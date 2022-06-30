Укрзализныця уже протестировала пилотный проект установки Starlink в поездах. В поездах спутниковый интернет от Starlink появится до конца 2022 года.

Об этом в интервью Liga.Tech заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По его словам, после тестирования украинские специалисты связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает. "Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", – заявил глава Госспецсвязи.

За последние 4 месяца Украина получила от разных стран, компаний и организаций около 12 тыс. терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

Впрочем, спутниковый интернет Илона Маска Starlink имеет некоторые уязвимости, учитывая то, что в мае сеть подверглась кибератакам со стороны РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".