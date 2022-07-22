Недавние успешные удары из установок HIMARS по российским складам с боеприпасами - это попытка Киева продемонстрировать Западу эффективность ВСУ и убедить нарастить военную поддержку.

Об этом пишет газета The New York Times в своей статье "Украина пытается показать, что может победить, ссылаясь на недавние удары".

Появляется "скептицизм" относительно того, "что Украина может выиграть войну на истощение или что приток современного оружия переломит ситуацию".

Именно поэтому интервью в западных СМИ дает министр обороны Резников, а в Конгрессе США выступила супруга президента Елена Зеленская. Основной их посыл - новые поставки вооружений помогут победить Россию. Однако военные аналитики и западные чиновники говорят, что пока слишком рано предсказывать "поворот судьбы" и что, вероятнее всего, предстоит "долгий путь" (напомним, глава Офиса президента Ермак считает, что победа нужна до зимы).

"Они (на Западе - Ред.) предостерегают от того, чтобы возлагать слишком большие надежды на конкретные вооружения среди хаоса и изменчивости линии фронта, протянувшейся на сотни миль от Харькова на севере до Николаева на юге", - пишет NYT.

В США, как сообщают собеседники газеты в экспертных и политических кругах, видят три проблемы с поставками оружия Украине. Во-первых, большие объемы истощат собственно американские запасы. Во-вторых, нет уверенности, что ВСУ смогут быстро все это освоить и ввести в бой. В-третьих, "Киев может слишком рано начать контрнаступление".

"Пока никто не может сказать, сможет ли Украина победить вторгшуюся российскую армию, обладающую превосходством в численности и вооружении, и как вообще может выглядеть эта победа. А мольбы Украины об оружии стали настолько постоянным рефреном, что некоторые на Западе отбросили его как нереалистичный фоновый шум", - пишет издание.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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