Для Украины важно завершить войну до зимы.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью "НВ".

"Основная задача ленд-лиза – чтобы мы получили все вовремя. Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность", – сказал он.

Ранее Ермак сообщил, что в Офисе президента каждую неделю проводятся брифинги с участием военных США и Британии, на которых делают доклад украинские военные.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.