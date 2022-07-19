В Офисе президента каждую неделю проводятся брифинги с участием военных США и Британии, на которых делают доклад украинские военные.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "НВ".

Судя по его словам, такие брифинги начались после прозвучавших за океаном сомнений в целевом использовании американского оружия в Украине.

"По моей инициативе мы создали в Офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств, военных Британии и США. Проводит их мой заместитель Роман Машовец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Имеются включения с фронта. Для того чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему", – объяснил глава Офиса президента.

Ранее "Страна" писала, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

А незадолго до появления этой новости еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон заявляла, что ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины.