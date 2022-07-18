Владимир Зеленский провел самые громкие и крупные кадровые перемены в Украине с начала войны с Россией.

Как сообщала "Страна", президент своими указами отстранил от должности главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Свое решение Зеленский обосновал тем, что сотни сотрудников прокуратуры и СБУ проходят как подозреваемые по делам о госизмене и коллаборационизме. Также он упомянул о задержании накануне по обвинению в госизмене близкого к Баранову экс-главы СБУ Крыма Кулинича.

При этом Зеленский не пошел по пути увольнения обоих (для чего нужно было подавать представление в Верховную Раду и ждать ее голосования), а издал указы об отстранении Баканова и Венедиктовой, что позволило ему максимально быстро отстранить их от занимаемой должности (пусть формально и временно). Это говорит о важности для Зеленского скорейшего решения кадрового вопроса в двух важнейших правоохранительных структурах.

Президентскими указами уже назначен и.о. главы СБУ первый заместитель Баканова Василий Малюк, а обязанности генерального прокурора возложены на заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко. Оба считаются близкими к главе Офису президента Андрею Ермаку, который, таким образом, очень усилил свои политические позиции и влияние на принятие решений.

О чем говорят эти перемены и почему они произошли рассказывает "Страна".

Двое на выход

Слухи о недовольстве на Банковой Бакановым (к слову, это друг детства Зеленского и один из немногих членов его первоначальной команды, который досидел на своей должности до последнего времени) и Венедиктовой ходили давно.

Мы писали, что на Банковой к СБУ были вопросы о быстром захвате российскими войсками Херсона и малодушном поведении ряда высокопоставленных сотрудников в первые дни войны.

Кое-кто из них даже сбежал из страны, более того ходили аналогичные разговоры и о самом Баканове, что СБУ официально опровергала.

Один факт бегства (подтверждённый), впрочем, вырос до большого скандала, бившего непосредственно по Баканову. Речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ генерале Андрее Наумове, который еще год тому назад считался самым влиятельным человеком в окружении Баканова.

Как оказалось, уволенный в прошлом году после ряда скандалов, связанных с обвинением в крышевании контрабанды, Наумов покинул Украину за считанные часы до начала войны, а в июне его задержали в Сербии при попытке перевезти через границу крупную сумму денег. Учитывая дружественные отношения Белграда с Москвой, хорошо информированного генерала вполне могут взять (или уже взяли) в оборот российские спецслужбы, что чревато крупными проблемами для безопасности Украины.

Но, похоже, последней каплей в карьере Баканова и непосредственным поводом для его отстранения стало задержание по обвинению в госизмене бывшего руководителя Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, очень близкого к главе спецслужбы.

По данным "Страны", Кулинич был задокументирован на общении с представителями Минобороны России, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем, который после Майдана живет в России.

С задержания Кулинича начал свое традиционное вечернее обращение к народу 17 июля президент и от него провел линию к указу об отстранении Баканова от должности.

"Всему, что он делал в течение этих месяцев и также раньше, будет дана надлежащая юридическая оценка. Также будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах Российской Федерации. Речь идет о передаче врагу секретной информации и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами”, - заявил, в частности, Зеленский.

Более того, как говорят источники "Страны", Баканов ничего не знал о подготовке операции по задержании Кулинича, что тоже красноречивый факт. При том, что при задержании присутствовал лично первый замглавы СБУ Малюк (который сейчас и стал и.о.).

То, что в других уголовных производствах по фактам госизмены и коллаборационизме фигурируют сотрудники органов прокуратуры, стало приговором, и для Венедиктовой. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявления Зе, подчеркнувшего в обращении, что обоим руководителям у него “очень серьезные вопросы”.

Хотя о Венедиктовой тоже давно говорили, что она впала в немилость Банковой, так как порой позволяла себе играть в самостоятельность.

По данным источника "Страны" в правоохранительных органах к обоим есть серьезные вопросы.

"По Баканову идет расследование и там все очень серьезно. А Венедиктову давно уже хотели уволить, там был просто бардак и отсутствие работы", - сказал "Стране" источник.

Вечером в воскресенье Зеленский вслед за указами об отстранении издал указ о возложении полномочий генпрокурора на заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко.

Указ о назначении и.о. главы СБУ первого заместителя Баканова Василия Малюка появился утром на следующий день.

Важно, что указ в отношении Баканова основывается на статье 47 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, в которой говорится о возможности отстранения военнослужащего от службы в случае "неисполнения (ненадлежащего исполнения) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам и другим тяжелым последствиям и создало угрозу для наступления таких последствий". Факты, послужившие основанием для отстранения, подлежат служебному расследованию.

Венедиктову же отстранили, согласно указу, в соответствии с частью второй статьи 11 закона “О правовом режиме военного положения”. Эту норму парламент принял в мае 2022 года. Она предоставляет главе государства право в период действия военного положения "принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождении от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо".

Однако в назначении и увольнении генпрокурора президент действует вместе с Верховной Радой, которая сначала дает согласие на оба действия, а уже потом глава государства издает соответствующие указы. Парламент же назначает и увольняет главу СБУ по представлению президента.

В случаях Венедиктовой и Баканова депутаты пока не задействованы (хотя 18 июля состоялось очередное заседание парламента), при том что маловероятно, что в Раде, в целом подконтрольной сейчас Банковой, могли возникнуть проблемы с голосованием.

Видимо, для Зеленского было важно убрать обоих руководителей как можно скорее.

В эфире национального телемарафона замглавы ОП Андрей Смирнов, курирующий юридические вопросы, подтвердил, что Венедиктова и Баканов отстранены на время проверки их работы. И по ее итогам президент примет решение инициировать ли полноценную отставку.

Хотя, судя по тональности заявлений Зеленского по поводу обоих отстраненных, он им, похоже, уже выписал "волчий билет".

Народный депутат в "правоохранительном" комитете Рады, с которым переговорила "Страна", также исключает, что Баканов и Венедиктова смогут вернуть себе президентское доверие. "Если черную метку получил человек, уже точно на выход”, - спрогнозировал нардеп, попросивший об анонимности.

Политических последствий у этой истории несколько.

Как считает политолог Руслан Бортник, президент, отстранив Баканова и Венедиктова, "перенес на них ответственность" за провалы в войне на юге страны и нелицеприятные факты предательства и малодушия среди силовиков.

При этом, политики здесь тоже много.

"Венедиктова, несмотря на свое назначение, благодаря Зеленскому, со временем стала альтернативным центром силы и пыталась демонстрировать определенную самостоятельность в работе. Это получило реакцию Банковой", - говорит Бортник.

Известна, например, история о том, что Венедиктова не стала подписывать в декабре прошлого года подозрение Петру Порошенко по делу о госизмене. И это сделал ее заместитель Алексей Симоненко (ныне ставший и.о. генпрокурора).

Что касается Баканова, то он, по сути, проиграл аппаратную борьбу главе ОП Ермаку, с которым, по неофициальной информации, у него были очень напряженные отношения.

Новые же руководители обоих ведомств - Малюк и Симоненко, как считают в политических кругах, тесно связаны с главой Офиса президента Андреем Ермаком и его командой.

То есть, влияние Ермака на эти два важнейших органа, а также и на политические процессы в стране становится определяющим.

"По сути устранены конкурирующие с Ермаком группы влияния в окружении Зеленского. Учитывая, что на Ермака также ориентируется и глава ГБР, и глава Бюро экономической безопасности, а также ряд ключевых лиц в МВД и в Нацполиции, он приобретает огромное влияние. Особенно по решению различны вопросов, связанных с правоохранительной системой, а через нее и в других сферах, включая экономические процессы. Кроме того, что важно, с уходом Венедиктовой исчез последний источник непредсказуемости для Банковой в правоохранительной системе. Потому что она все время пыталась играть в свою игру, которая часто отличалась от того, что хотели на Банковой", - говорит источник в политических кругах.

Интересно, что это все произошло вскоре после скандала с обращением к Байдену американской конгрессвумен Виктории Спартц о том, что Ермак может быть русским шпионом.

Тогда было много прогнозов, что кресло под Ермаком зашатается, но, как видим, все вышло ровно наоборот - его позиции резко укрепились.

Зеленский показал, что сдавать своего ближайшего соратника не намерен.

Впрочем, определенные шаги навстречу требованиям Запада он все же сделал.

Размен по САП

В своем вчерашнем обращении помимо объяснений отстранения Венедиктовой и Баканова, президент дал команду завершить конкурс на нового специального антикоррупционного прокурора.

И, буквально завтра, 19 июля, уже собирается комиссия для того, чтобы провозгласить победителя.

Конкурс закончился ещё в прошлом году. На нем победил детектив НАБУ Александр Клименко, но другой претендент на эту должность - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк - обжаловал результат отбора через суд.

С тех пор конкурсная комиссия не смогла собраться, чтоб утвердить результаты. То кворума не хватало, то еще чего-то.

Напомним, что назначение главы САП - одно из требований ЕС по принятию Украины в члены Евросоюза. Так, Еврокомиссия хочет, чтобы Украина завершила отбор и назначила руководителя САП "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

Блокирование назначение нового главы САП грантовые организации, связанные с западными структурами (поддерживающие Клименко), прямо связывали с Ермаком. И это было одним из основных обвинений в его адрес. Причем, как писала "Страна", Офис президента действительно был заинтересован в том, чтобы не давать САП полноценного руководителя, завязанного на Запад, чтоб не подвергать членов команды Зеленского рискам возбуждения уголовных дел по коррупционным статьям. В отсутствие же главы САП фактически его обязанности выполнял генпрокурор.

Теперь же, если все пойдет по плану и завтра будет назначен новый глава САП, получается, что позиция Банковой (которая контролирует часть членов конкурсной комиссии) поменялась.

Возможно, мы наблюдаем размен. Когда с одной стороны Зеленский усиливает позиции Ермака (а через него и свои собственные) по контролю за силовыми структурами. А с другой стороны - выполняет давнее требование Запада по назначению главы САП.

При этом полноценно антикоррупционную вертикаль Запад под себя все равно выстроить не сможет, так как до сих пор нет главы НАБУ. Конкурс по его назначению также ЕС призывает разблокировать. И в Офисе президента это обещают сделать, но процесс может быть не быстрым.

Да и в целом при том контроле, который у Банковой сейчас есть над прочими правоохранительными органами, антикоррупционная триада в лице НАБУ-САП-Высший антикоррупционный суд, вряд ли сможет создать реальную угрозу ближнему кругу президента. По крайней мере в условиях войны.

По сути после последних кадровых перестановок единственный силовой структурой, которая не управляется напрямую Офисом президента и сохраняет известную самостоятельность остаются Вооруженные силы Украины и их главком Валерий Залужный.

По этом поводу постоянно ходят слухи о напряженных отношениях главкома и Банковой. Но обе стороны их постоянно опровергают. Да и в любом случае в разгар войны менять командование ВСУ не так просто, как, например, генпрокурора.

Но общая линия Зеленского и Ермака вырисовывается вполне четко - взятие силовой вертикали под единый контроль.