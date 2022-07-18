Президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ первого заместителя Ивана Баканова Василия Малюка, который присутствовал при задержании по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Олега Кулинича и имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Указ уже опубликован на сайте главы государства.

Фактически, Малюк занял должность временно исполняющего обязанности главы службы безопасности Украины (СБУ) с сегодняшнего числа, 18 июля 2022 года.

39-летний Малюк - уроженец Коростышева Житомирской области. Это украинский военный, бригадный генерал, кандидат юридических наук. Участник боевых действий.

Малюк служил в СБУ с 2001 года. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение".

Работал в региональных управлениях СБУ на должностях от оперуполномоченного до замначальника управления.

Его карьера особенно быстро пошла в рост в последние два года. В 2020 году он стал первым замглавы ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В 2021 году стал главой этого управления и заместителем главы СБУ.

С 16 февраля 2022 года стал замминистра МВД. Но после начала войны, 3 марта, вернулся в СБУ на должность первого замглавы. 25 марта 2022 года Василию Малюку присвоено звание бригадного генерала.

Характерной чертой Василия Малюка является то, что он непосредственно участвует в задержании членов организованных преступных группировок.

Ранее мы подробно рассказывали о резонансном задержания экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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