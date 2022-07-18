Уже завтра, 19 июля, конкурсная комиссия огласит имя победителя конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Конкурс закончился ещё в прошлом году. На нем победил детектив НАБУ Александр Клименко, но другой претендент на эту должность - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк - планировал обжаловать результат отбора. И через суд заблокировал утверждение итогов конкурса.

С тех пор конкурсная комиссия не смогла собраться, чтоб утвердить результаты.

Напомним, что назначение главы САП - одно из требований ЕС по принятию Украины в члены Евросоюза. Так, Еврокомисся хочет, чтобы Украина завершила отбор и назначила руководителя САП "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

Тем временем главы САП в Украине не было с 2020 года, и все это время Банковая через генпрокурора могла влиять на работу этого органа (а значит и на работу НАБУ). В НАБУ с апреля временным главой является Гизо Углава, после того как у Артема Сытника закончился контракт. САП получила временного голову также в апреле 2022 года. Им стал начальник управления процессуального руководства Андрей Довгань.

Как писала "Страна", госсекретарь США Энтони Блинкен еще в середине января требовал от Киева быстрого избрания главы САП.

Также мы писали, что у Зеленского прогнозируют конкурс на главу НАБУ сразу после утверждения нового руководителя САП. Смирнов говорит, что конкурс на главу НАБУ заблокирован из-за технических обстоятельств, так как в состав конкурсной комиссии по избранию руководителя НАБУ был предложен международными партнерами человек, который является членом комиссии по отбору прокурора САП.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.