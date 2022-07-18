Конкурс по выбору нового главы НАБУ может начаться сразу после оглашения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в эфире телемарафона заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.

"Я думаю, как только будет поставлена финальная точка в оглашении результата конкурса на руководителя САП, соответственно очень быстро разблокируется второй вопрос", - сказал он.

Смирнов говорит, что конкурс на главу НАБУ заблокирован из-за технических обстоятельств, так как в состав конкурсной комиссии по избранию руководителя НАБУ был предложен международными партнерами человек, который является членом комиссии по отбору прокурора САП.

Отметим, что главы САП в Украине не было с 2020 года, и все это время Банковая через генпрокурора может влиять на работу этого органа (а значит и на работу НАБУ).

Напомним, Еврокомисся хочет, чтобы Украина завершила отбор и назначила руководителя САП "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

Вчера в вечернем видеообращении Владимир Зеленский сделал акцент на необходимости назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который выиграл конкурс.

А в НАБУ с апреля временным главой является Гизо Углава, после того как у Артема Сытника закончился контракт.