Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили следствие по делу в отношении нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который подозревается во взятке.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, Кузьминых получил 558 тысяч гривен взятки за содействие одной компании в поставках оборудования в медучреждения Житомирской области.

В 2021 году был проведен тендер на закупку системы УЗИ для одной из больниц на общую сумму более 40 миллионов гривен.



Уже после оплаты больницей стоимости оборудования, депутат попросил передать ему за содействие в победе 30% от суммы договора - 558 тысяч гривен.

Отметим, на фоне подозрения во взяточничестве существенно возросла законодательная активность депутата Кузьминых. Так, подозреваемый во взятке предложил не выпускать из Украины граждан с допуском к гостайне.

Также он предлагал люстрировать депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения в 2010 году, и сажать торговцев, которые завышают цены в военное время.

Еще он предложил переименовать улицу в честь Зеленского. На это руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия удивился и прокомментировал так: "Жара дает о себе знать".

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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