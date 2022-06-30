В Украине могут запретить выезд за границу гражданам, у которых есть допуск и доступ к государственной тайне.

Соответствующий законопроект 7505 зарегистрировал в Верховной Раде подозреваемый во взятке нардеп Сергей Кузьминых.

В документе поясняется, что граждане, владеющий такой информацией, вызывают большой интерес у спецслужб РФ.

В случае принятия украинцы с доступом к гостайне смогут выехать за границу для служебных командировок, в составе правительственной или парламентской делегации.

К гостайне может быть отнесена информация в сферах:

обороны;

экономики,

науки и техники;

внешних отношений;

государственной безопасности и охраны правопорядка.

Автором законопроекта является подозреваемый во взятке нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который в последнее время активно выдает резонансные инициативы.

Например, недавно Кузьминых предложил наказывать за госизмену лишением гражданства.

А еще он предложил переименовать улицу в честь Зеленского. На это даже Давид Арахамия удивился и прокомментировал так: "Жара дает о себе знать".

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