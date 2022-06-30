Подозреваемый во взятке "слуга" Кузьминых предложил не выпускать из Украины граждан с допуском к гостайне
В Украине могут запретить выезд за границу гражданам, у которых есть допуск и доступ к государственной тайне.
Соответствующий законопроект 7505 зарегистрировал в Верховной Раде подозреваемый во взятке нардеп Сергей Кузьминых.
В документе поясняется, что граждане, владеющий такой информацией, вызывают большой интерес у спецслужб РФ.
В случае принятия украинцы с доступом к гостайне смогут выехать за границу для служебных командировок, в составе правительственной или парламентской делегации.
К гостайне может быть отнесена информация в сферах:
- обороны;
- экономики,
- науки и техники;
- внешних отношений;
- государственной безопасности и охраны правопорядка.
Автором законопроекта является подозреваемый во взятке нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который в последнее время активно выдает резонансные инициативы.
Например, недавно Кузьминых предложил наказывать за госизмену лишением гражданства.
А еще он предложил переименовать улицу в честь Зеленского. На это даже Давид Арахамия удивился и прокомментировал так: "Жара дает о себе знать".
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