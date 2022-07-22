В минобороны РФ утверждают, что за последние две недели в Украине уничтожены 4 установки HIMARS и одна транспортно-заряжающая машина для этих РСЗО. Об этом сообщают российские СМИ.

В США эту информацию вчера опровергали.

"На сегодня предоставленные Украине HIMARS не были ликвидированы россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда об этом говорю", - заявил вчера глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

В Пентагоне заявили, что США вместе с союзниками выделят Украине более 20 РСЗО HIMARS.

Ранее The New York Times сообщало, что спешными ударами из установок HIMARS Украина пытается убедить Запад нарастить военную поддержку.

Тем временем по словам главы Минобороны УкраиныАлексея Резникова, для остановки войск России нужны около 50 HIMARS и сотня для контрнаступления Украины.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.