Украине нужны около 50 реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы остановить войска России, а сотня систем поможет ВСУ провести эффективное контрнаступление.

С таким заявлением выступил министр обороны Алексей Резников на дискуссии Atlantic Council.

"Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тысячи километров - это как расстояние между Варшавой и Барселоной - для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем", - заявил глава Минобороны, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

Для эффективного контрнаступления, по подсчетам Резникова, Украине необходимо около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

Сейчас в Украине 13 "Хаймарсов".

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что в ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.