Украина может использовать американские системы HIMARS против российских объектов в Крыму.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий во время телемарафона.

"На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", – сказал он.

Скибицкий отметил, что не стоит забывать и о том, что из акватории Черноморского флота россияне совершают ракетные обстрелы Украины.

"Прежде всего, это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток. За то, это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что Украина может получить боеприпасы к HIMARS, способные бить на 300 км. Сейчас Киеву дают ракеты дальностью до 80 км. Резников считает, что партнеры пришлют версию ракеты с дальностью 300 километров.

Кроме того, Резников заявил, что Украина обязалась не применять американские РСЗО HIMARS для уничтожения целей на территории РФ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.