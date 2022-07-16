Украинские удары, произведенные с помощью американских систем HIMARS, вероятно, убили или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии.

Такой вывод делает Институт изучения войны (ISW) в своем очередном сообщении.

Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина.

Это, как предполагает ISW, подтверждает более ранние украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили нескольких высоких армейских чинов РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что Украина может получить боеприпасы к HIMARS, способные бить на 300 км. Сейчас Киеву дают ракеты дальностью до 80 км. Резников считает, что партнеры пришлют версию ракеты с дальностью 300 километров.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.