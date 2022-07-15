Министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что его заверили, что Украина получит боеприпасы к HIMARS, способные бить на 300 км.

По его словам, "в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной".

Резников также рассказал, что в США сначала опасались эскалации из-за применения американского оружия.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью, и мы получим еще большую и большую дальность", - заявил Резников.

Кроме того, министр добавил, что Украина использовала HIMARS за последние три недели для нанесения ударов по российским складах боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ.

Резников уточнил, что западное оружие имеет большую дальность действия и точность, чем старая украинская артиллерия советских времен. Поэтому теперь потери украинских военных существенно сократились. Хотя еще в мае на Донбассе они в среднем составляли до 100 человек в день.

Ранее начальник ГУР Минобороны Буданов заявлял, что украинцы смогут увидеть первые победы в войне против России в августе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.