Россия перебросила на подконтрольные Украине территории до 200 бойцов спецназа с задачей уничтожить РСЗО HIMARS.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона.

"Теперь это будет война спецназов: они будут пытаться уничтожить РСЗО, а наш спецназ будет уничтожать их", – сказал эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой "Восток" на "приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.