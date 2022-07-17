В Минобороны РФ заявили, что уничтожили установку HIMARS в районе Покровска Донецкой области. В Украине этого еще официально не комментировали.

"Высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в заявлении РФ.

К нему добавляется видео, снятое с высоты. На кадрах видно, как на месте военного тягача появляется облако взрыва. Но HIMARS это или нет, непонятно.

Отметим, что недавно Россия уже сообщала об уничтожении HIMARS. Киев тогда эту информацию опроверг, затем то же самое сделали американцы.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал об обещании Пентагону не бить из HIMARS по территории России.

При этом ГУР заявляет, что Украина может нанести удары по российским объектам в Крыму, используя HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.