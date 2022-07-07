Операторы американских установок HIMARS после запуска ракет по объектам следят за публикациями российских СМИ и в соцсетях, чтобы выяснить результативность своей работы.

Об этом сообщает CNN.

В сюжете говорится, что украинские силы уже используют американскую артиллерию HIMARS на фронте. Причем военные называют эти установки самым ценным оружием Украины.

Точность и дальность систем позволяет наносить удары на расстояние около 70 км и обстреливать объекты, находящиеся на территории, которую контролирует Россия.

При этом HIMARS называют главными мишенями для России, поэтому РСЗО серьезно охраняются и редко остаются на одном и том же месте более суток.

Ранее газета The Washington Post публиковала фоторепортаж с линии фронта, где в распоряжении ВСУ появились ракетные установки Himars.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.