В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны", - сказал Данилов отвечая за вопрос, можно ли после "Рамштайна-4" надеяться на поставки в Украину снарядов дальнего действия до 300 км.

Отметим, что сейчас Киев получает ракеты для HIMARS дальностью до 80 км. Ранее поставки боеприпасов, способных бить на 300 км, анонсировал министр обороны Алексей Резников.

Мы также писали, что Украина обещала Пентагону не бить из HIMARS по территории России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.