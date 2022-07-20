США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. Из них 12 установок уже переданы Киеву.

Об этом заявил представитель Минобороны США на брифинге.

Также сегодня министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон выделит Украине 4 РСЗО HIMARS.

Дальность действия РСЗО HIMARS, которые США передают Украине, составляет 80 километров. Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге.

"Заявление, видимо, сделано с целью сообщить, что ракеты с дальностью 300 км Украине не передаются", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что на этой неделе США утвердят новый пакет помощи Украине на 700 миллионов. Он будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также мы писали, что Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе США попросила у присутствующих американских законодателей оружие.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.