Командование США заявляет, что российские оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Пока HIMARS, которые мы предоставили Украине – и мы не единственная страна, между прочим другие страны также предоставляют дальнобойные системы. Великобритания, например, и некоторые другие страны передают реактивную артиллерию дальнего действия. - На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, и я стучу по дереву всякий раз, когда говорю нечто подобное. И они (украинцы – Ред.) очень эффективно используют их", - сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По словам Милли, проблема может заключаться в нехватке и расходе боеприпасов для HIMARS.

Милли также похвалил работу украинских артиллеристов: "Отличные артиллеристы, как назвали бы их англичане. И они очень, очень эффективны".

6 июля Минобороны России в Telegram сообщало, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине. Однако никаких доказательств этого оккупанты не сообщили.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США вместе с союзниками выделят Украине более 20 РСЗО HIMARS.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, для остановки российских войск Украине нужны около 50 HIMARS и еще сотня - для контрнаступления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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