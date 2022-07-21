Западные официальные лица считают, что Россия, вероятно, начнет еще одно крупное наступление в Украине в начале следующего года.

Весьма вероятно, что она попытается продвинуться к Одессе, чтобы захватить юго-западное побережье страны и отрезать Украину от моря.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Одесса является важнейшим транзитным узлом для украинского экспорта зерна, на долю которого приходится одна шестая мировых поставок кукурузы и одна восьмая мировых поставок пшеницы. Если российские войска захватят порт, предупреждают официальные лица, это нанесет сокрушительный удар по военным усилиям Украины и даст Москве контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия, которые сократились с начала войны.

"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать Киеву не только оружие, но и людей - свежие, хорошо обученные силы, чтобы попытаться преодолеть это", - сказал один западный чиновник на условиях анонимности.

Тем не менее жесткое сопротивление Украины в сочетании с жизненно важной военной помощью Запада и собственными военными ошибками Москвы снижает риск захвата Одессы российскими войсками, даже если это станет главным приоритетом на следующем этапе войны.

"Учитывая время, которое Украина выиграла для укрепления этого южного района, в то время как боевые действия продолжаются дальше на восток и север, россиянам будет трудно войти и взять Одессу, особенно с западными системами обороны, которые могут сдержать российский флот", - сказал Джим Таунсенд, бывший чиновник Министерства обороны США, а ныне эксперт по вопросам европейской безопасности.

Между тем вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились. По его словам, теперь это не только "ДНР" и "ЛНР", но и ряд других территорий.

Ранее "Страна" писала, что Россия планирует на середину сентября "референдум" об аннексии пятой части территории Украины.