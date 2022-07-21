Российские войска и оккупационные силы продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе. Российские силы, вероятно, приближаются к второй по величине электростанции Украины - Углегорской ТЭС, в 50 км к северо-востоку от Донецка.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

По ее данным, Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции.

Но вероятно, она также пытается прорваться к Углегорску, пытаясь восстановить темп на "южной клешне" своего продвижения к ключевым городам Краматорску и Славянску.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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