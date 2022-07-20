Российская Федерация может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Украины, разговоры о котором в последнее время участились.

Об этом пишет Институт изучения войны (США).

После официальной аннексии захваченных территорий Владимир Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к присоединенным территориям, сообщает Институт изучения войны.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся", - считают в Институте.

У Киева и Запада может быть "сужающееся окно возможностей" для поддержки украинского контрнаступления до того, как Кремль проведет аннексию.

Россия скорее всего попытается присоединить к себе все оккупированные территории уже 11 сентября 2022 года, полагает Институт (это единый день голосования в РФ).

Напомним, ранее Институт изучения войны опубликовал карты боевых действий в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.