В ночь с 19 на 20 июля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска вчера продолжали наземные атаки восточнее Северска, а также добились частичного успеха восточнее Бахмута.

Отчет опубликован на сайте Института.

Кроме того, россияне продолжали попытки возобновить наступательные действия на Славянск с юго-востока от Изюма и в районе Барвинково.

Также войска РФ вели боевые действия по удержанию занятых рубежей на Харьковском направлении.

На юге российские силы продолжали сосредотачиваться на оборудовании существующих оборонительных рубежей, развитии второстепенных оборонительных рубежей и обстреле украинских позиций на линии фронта.

"Призывы российских националистов и сторонников войны к Кремлю официально объявить в Украине войну, провести всеобщую мобилизацию и преследовать расширенные территориальные цели достигли апогея 19 июля, когда одни критиковали Кремль, а другие утверждали, что Путин готовится к "сирианизации" войны все это время", - считают в Институте.

Кроме того, указывается, что Кремль, скорее всего, попытается незаконно присоединить к России оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области уже 11 сентября 2022 года.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщили о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Слуцкий заявил, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.