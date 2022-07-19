Ближайшая заявленная политическая цель РФ на войне в Украине - захватить всю Донецкую область. Однако сейчас российское командование сталкивается с нехваткой личного состава и дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

Об этом в новой сводке сообщает разведка Британии.

РФ все еще может продолжать территориальные завоевания, однако оперативный темп и скорость продвижения ее войск, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения, считают в Минобороны Британии.

Всего РФ продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования насчитывали до 150 тысяч человек личного состава.

В последние недели РФ часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек при проведении наступательных операций в любом одном секторе за раз.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.