Россия укрепляет свои оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Об этом говорится в свежем отчете британской разведки, опубликованном в Твиттере.

Укрепление включает передвижения живой силы, техники и средств обороны между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе тоже усиливают меры безопасности.

ВСУ оказывают давление на российскую линию обороны в Херсонской области уже более месяца, а согласно недавним заявлениям Владимира Зеленского, Киев готовит наступательную операцию с целью вытеснения России из районов, которые она в настоящее время контролирует, пишет разведка.

По ее данным, оборонительные действия РФ, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, а также на атаки, которые Украина проводит против командных пунктов, узлов тылового обеспечения и сосредоточения войск. Укрепление юга на фоне боев за Донбасс указывает на серьезность, с которой российские командиры относятся к угрозе, резюмирует разведка.

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