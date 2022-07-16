Наступление российских войск на западе от Лисичанска остается ограниченным по размаху и масштабам.

Об этом сообщает британская разведка.

По ее данным, сейчас российские оккупанты сосредоточены на Северске и Бахмуте. При этом утверждения ВС РФ о том, что они достигли окраин Северска, не соответствует действительности.

Согласно оценке британцев, после отступления из Лисичанска украинские войска выровняли фронт и сократили линию столкновения, что оказалось достаточно результативным шагом. Это помогло ослабить российское наступление.

Сегодня утром Генштаб сообщал, что войска РФ после перегруппировки возобновили штурм Углегорской ТЭС.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.