ВСУ нанесут удар по Черноморскому флоту РФ и позициям в Крыму, когда будут технически к этому готовы.

Об этом заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в интервью The Times.

"У нас есть постоянная угроза со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу", – сказал Гаврилов.

Он добавил, что в Крыму "любая цель законна", потому что это оккупированная территория Украины.

Поэтому он призывает РФ отказаться от Крыма, если она "хочет продолжать существовать как страна".

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина ударит по Крымскому мосту при первой технической возможности.

А Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае удара по Крымскому мосту.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.