В случае атаки Крымского моста Украину ждет "судный день". Таким образом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Алексея Арестовича, что Украина ударит по Крымскому мосту при первой технической возможности.

"В случае атаки Украины на Крым для "кровавых клоунов" в Киеве наступит "судный день"... Власти Украины ведут себя неадекватно, пытаясь продолжать военную кампанию "до последнего украинца", — заявил Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде, передают российские СМИ.

На заявление Медведева отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Портрет современной России – это Дмитрий Медведев, угрожающий кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?", - написал Подоляк.

Ранее в Госдуме РФ пригрозили Украине "сокрушительным ударом", если ВСУ разрушат Крымский мост.

При этом сам Арестович признавал, что "Хаймарсы" до моста не достанут".

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.