В России отреагировали на заявления Украины о том, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только будет такая техническая возможность.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что возможный обстрел Украиной Крымского моста приведет к ответному "сокрушительному удару".

"Попытка атаковать Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия", - сказал Шеремет, попавший в Госдуму как "представитель Крыма", сообщают российские СМИ.

Напомним, в конце мая Алексей Арестович объяснил, почему украинская армия не может уничтожить Крымский мост. Мост хорошо защищен и у Украины нет таких дальнобойных ракет, которые достанут до Керчи.

Ранее мы писали, что бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что Украина может атаковать мост через Керченский пролив (Крымский мост) с помощью недавно поставленных противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Также "Страна" сообщала, что украинская разведка получила всю техническую документацию о строительстве Крымского моста.