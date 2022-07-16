Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Кроме того, Арестович сказал, что на Донбассе у россиян могут быть "некоторые тактические успехи".

При этом советник Ермака считает, что шансов захватить Славянск и Краматорск у противника "пока нет".

Напомним, в конце мая Алексей Арестович объяснил, почему украинская армия не может уничтожить Крымский мост.

Ранее мы писали, что бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что Украина может атаковать мост через Керченский пролив (Крымский мост) с помощью недавно поставленных противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Также "Страна" сообщала, что украинская разведка получила всю техническую документацию о строительстве Крымского моста.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.