Война Путина угрожает амбициозным климатическим целям Европы. С таким заголовком вышел материал Bloomberg.

В нем говорится о том, что после того, как прошлым летом в ЕС обнародовали радикальный план "Fit for 55" по переходу на чистую энергетику и полной ликвидации углеводородных выбросов к 2050 году, он оказался на грани срыва.

Причиной этому сокращения поставок российских нефти и газа, поскольку газом планировалось заменить уголь для производства электроэнергии.

Поэтому сейчас Европа отказывается от декарбонизации и возвращается к углю в поисках альтернативного источника энергии, пишет издание.

В результате начиная с февраля выбросы углекислого газа от сжигания угля выросли на 6% по сравнению с показателями за 2019 год.

Напомним, что в программе действий по закону Fit for 55, были прописаны конкретные шаги по сокращению выбросов в разных отраслях до 2030 году. Среди них переход от авто на бензине на электрокары.

Ранее мы писали, что немцев призывают экономить энергию из-за опасений, что РФ полностью перекроет газ Германии.

А также, что по итогам недавнего голосования в Европарламенте, депутаты не смогли отменить решение национальных правительств о включении газа и атомной генерации в перечень "зеленых" источников энергии.

После этого в The Guardian вышла статья с заголовком: "Путин радостно потирает руки после того, как ЕС проголосовал за то, чтобы классифицировать газ и атомную энергетику как "зеленые".