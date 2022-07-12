Департамент по ЧС Нью-Йорка на своем YouTube-канале опубликовал видеоинструкцию с алгоритмом действий на случай ядерного удара.

Американцам в случае ЧП советуют следующее:

- спрятаться в помещении (желательно в подвале),

- держаться как можно дальше от окон,

- попытаться найти источник информации о происходящем,

- люди, которые при ударе были на улице, должны немедленно смыть с себя радиоактивную пыль,

- в случае удара нельзя выходить из домов без разрешения властей.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВВС Германии призвал НАТО быть готовым к применению ядерного оружия. Также Германия объявила о закупке новых истребителей-невидимок F-35. Самолеты должны использоваться в первую очередь для продолжения участия в ядерной программе.

Также мы писали, что Алексей Арестович заявил, что военно-политическое руководство РФ обсуждает возможность ядерного удара по Украине.

И что на саммите НАТО была принята стратегия до 2030 года. Ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности Альянса.

"Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом", - говорится в принятом решении.