Власти Нью-Йорка решили опубликовать инструкцию на случай ядерного удара
Департамент по ЧС Нью-Йорка на своем YouTube-канале опубликовал видеоинструкцию с алгоритмом действий на случай ядерного удара.
Американцам в случае ЧП советуют следующее:
- спрятаться в помещении (желательно в подвале),
- держаться как можно дальше от окон,
- попытаться найти источник информации о происходящем,
- люди, которые при ударе были на улице, должны немедленно смыть с себя радиоактивную пыль,
- в случае удара нельзя выходить из домов без разрешения властей.
Напомним, что ранее главнокомандующий ВВС Германии призвал НАТО быть готовым к применению ядерного оружия. Также Германия объявила о закупке новых истребителей-невидимок F-35. Самолеты должны использоваться в первую очередь для продолжения участия в ядерной программе.
Также мы писали, что Алексей Арестович заявил, что военно-политическое руководство РФ обсуждает возможность ядерного удара по Украине.
И что на саммите НАТО была принята стратегия до 2030 года. Ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности Альянса.
"Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом", - говорится в принятом решении.